Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года

В то же время для граждан, чья зарплата до вычета налогов превышает 140 тысяч крон, ставка подоходного налога составит 23%.
«Мы убеждены, что в этот период мы должны дать людям четкий сигнал о том, что мы позаботимся о них и снизим налог до 15%, как это ранее обещала партия ODS, но не выполнила обещание и обманула людей», — сказал Бабиш.
Снижение подоходного налога для сотрудника с зарплатой 36 тысяч крон означает, что после вычета налогов со следующего года он будет получать на 1800 крон в месяц больше, чем сейчас.
Снижение налога для большинства сотрудников обойдется государственному бюджету в 74 млрд крон.
Источник: novinky.cz