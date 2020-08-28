Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом

38-летнему мужчине и его партнерше грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. По словам Йиндржиха Кучеры, заместителя директора региональной полиции, это первое уголовное дело, возбужденное в Чешской Республике в связи с компенсационными выплатами. Полиция арестовала семейную пару во вторник утром в коттедже в районе Яблонец, где они оба проживают.
По данным полиции, мошенники в открытых источниках находили идентификационные данные индивидуальных предпринимателей и компаний. Затем, по словам следователей, без ведома этих предпринимателей они подавали от своего имени фиктивные заявки на выплату компенсаций.
Государство выплачивает бонусы самозанятым и компаниям, деятельность которых была ограничена или приостановлена в связи с мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса. Следствие показывает, что с середины апреля по конец июля ответчики подали не менее 256 заявлений на получение этих бонусов.
Следователи обнаружили, что пара использовала специально созданные банковские счета и адреса электронной почты без ведома пострадавших предпринимателей. По данным полиции, деньги, полученные мужчиной и женщиной от мошенничества, в основном использовались для азартных игр или для покрытия повседневных расходов.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz