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Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу

Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу

Марина Коханкова 141 0
Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, смена или получение новой работы стали необходимостью для 40% людей в Чехии. Еще 55% сотрудников не возражают против смены работы, если им предложат интересные условия, следует из июльского опроса консалтинговой компании Hays.
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу

В опросе участвовали 600 человек. «Готовность сменить работу по-прежнему высока. Понятно, что многие сотрудники ищут новые задачи либо в результате увольнения, либо из-за того, что они не могут выполнять свою работу в обычном объеме или в обычных условиях», — сказал Сандор Боднар, генеральный директор Hays в Чешской Республике. Согласно опросу, 5% респондентов категорически отказываются от смены работы, чаще всего из-за опасений, что они могут потерять работу во время испытательного срока.

Около трети людей еще не знают, в каком режиме они будут работать после каникул. Около 22% опрошенных сказали, что будут находиться на своем рабочем месте. Около четверти чехов будут работать частично из дома, а 9% полностью перейдут на удаленную работу.

Опрос также показывает, что для 55% людей последствия пандемии на рынке труда не являются поводом для изменения своих финансовых ожиданий. 34% респондентов требуют повышения заработной платы. В то же время во втором квартале 2020 года упали требования к заработной плате у 11% сотрудников.

26 августа был опубликован опрос среди участников инициативы Firms to Himself, согласно которому во время кризиса с коронавирусом доходы упали у подавляющего большинства компаний в различных отраслях. Об этом заявили 96% представителей чешских фирм и предприятий. Более половины (53%) сказали, что их доходы сократились более чем на 70%. Отсутствие денег по-прежнему беспокоит 86% опрошенных компаний. При этом 11% из них заявили, что не переживут кризис.

Почти половина компаний оценили государственную помощь как недостаточную. По словам лидера инициативы Firms to Himself Мартина Пейши, это может быть связано с жесткими условиями, которым должны соответствовать компании для получения государственной помощи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Опрос общественного мнения работа
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