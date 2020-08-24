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Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды

Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды

Марина Коханкова 351 0
Во Вршовице и в части района Винограды, относящейся к Праге 10, с 24 августа действуют платные парковочные зоны.
Фото: Martina Houdek
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды

В Праге 10 люди будут платить за парковку точно так же, как и в других зонах мегаполиса. Парковочная карта для одного автомобиля, владелец которого проживает в Праге 10, обойдется в 1200 крон в год, для второго автомобиля — в 7000 крон.

Пражский городской совет, который принимает решение об изменениях в системе платных парковочных зон, подтвердил их расширение на Прагу 10 в начале июня. С середины июля жители могли приобрести парковочную карту через интернет или лично в здании муниципалитета.

Осенью платные парковочные зоны в этой части столицы будут расширены. В Страшнице они начнут действовать с 5 октября, в Малешице — со 2 ноября. «В других областях зоны будут введены в 2021 году», — добавил Ян Гамрник, представитель администрации Праги 10.

На данный момент платные парковки уже введены в Праге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 и 22. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
парковка Прага Чехия Автомобили
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