Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды

В Праге 10 люди будут платить за парковку точно так же, как и в других зонах мегаполиса. Парковочная карта для одного автомобиля, владелец которого проживает в Праге 10, обойдется в 1200 крон в год, для второго автомобиля — в 7000 крон.
Пражский городской совет, который принимает решение об изменениях в системе платных парковочных зон, подтвердил их расширение на Прагу 10 в начале июня. С середины июля жители могли приобрести парковочную карту через интернет или лично в здании муниципалитета.
Осенью платные парковочные зоны в этой части столицы будут расширены. В Страшнице они начнут действовать с 5 октября, в Малешице — со 2 ноября. «В других областях зоны будут введены в 2021 году», — добавил Ян Гамрник, представитель администрации Праги 10.
На данный момент платные парковки уже введены в Праге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 и 22.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz