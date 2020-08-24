Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, правительство Чехии рассматривает возможность выплаты пенсионерам суммы в размере 5000 или 6000 крон.

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«Выплата будет произведена в следующем году или, может быть, еще в этом», — сказал Бабиш. Министр труда и социальных дел Яна Малачова позже сообщила Nova TV, что 24 августа внесет предложение о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон.

«Мы хотим выполнить обещание, что средняя пенсия в стране будет выше 15 тысяч крон. В следующем году размер средней пенсии должен составить 15 351 крону. Также мы рассматриваем возможность единовременной выплаты в размере пяти или шести тысяч крон», — сказал Бабиш, добавив, что в понедельник хочет согласовать данный вопрос с председателем ČSSD и министром внутренних дел Чехии Яном Гамачеком, а затем объявить об этом официально. Сейчас средний размер пенсии в стране составляет 14 397 крон.

По словам Бабиша, пенсионеры в период пандемии коронавируса испытывали стресс, поэтому они должны получить единовременные выплаты по аналогии с пособиями, которые были выплачены чешским индивидуальным предпринимателям.

Яна Малачова надеется, что выплату пенсионеры смогут получить уже в этом году до Рождества.

Представители правящей коалиции в последнее время соревнуются в предложениях по увеличению пенсий. В конце июля Бабиш предложил изменить валоризацию, то есть законное увеличение ежемесячной суммы пенсии, с января 2021 года с 840 до 900 крон. Некоторые члены оппозиции заявили, что рассматривают единовременную выплату пенсионерам как предвыборный популизм.

Источник: zpravy.aktualne.cz