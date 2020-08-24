Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.1
USD
22.13
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 19 °C
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон

Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон

Марина Коханкова 601 0
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, правительство Чехии рассматривает возможность выплаты пенсионерам суммы в размере 5000 или 6000 крон.
Фото: Thinkstock
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон

«Выплата будет произведена в следующем году или, может быть, еще в этом», — сказал Бабиш. Министр труда и социальных дел Яна Малачова позже сообщила Nova TV, что 24 августа внесет предложение о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон.

«Мы хотим выполнить обещание, что средняя пенсия в стране будет выше 15 тысяч крон. В следующем году размер средней пенсии должен составить 15 351 крону. Также мы рассматриваем возможность единовременной выплаты в размере пяти или шести тысяч крон», — сказал Бабиш, добавив, что в понедельник хочет согласовать данный вопрос с председателем ČSSD и министром внутренних дел Чехии Яном Гамачеком, а затем объявить об этом официально. Сейчас средний размер пенсии в стране составляет 14 397 крон.

По словам Бабиша, пенсионеры в период пандемии коронавируса испытывали стресс, поэтому они должны получить единовременные выплаты по аналогии с пособиями, которые были выплачены чешским индивидуальным предпринимателям.

Яна Малачова надеется, что выплату пенсионеры смогут получить уже в этом году до Рождества.

Представители правящей коалиции в последнее время соревнуются в предложениях по увеличению пенсий. В конце июля Бабиш предложил изменить валоризацию, то есть законное увеличение ежемесячной суммы пенсии, с января 2021 года с 840 до 900 крон. Некоторые члены оппозиции заявили, что рассматривают единовременную выплату пенсионерам как предвыборный популизм.

Источник: zpravy.aktualne.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Андрей Бабиш выборы пенсионеры компенсация
Читайте
по теме 
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
3317 0
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
21.08.2020 13:00 Культура
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
3778 0
Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран
21.08.2020 10:38 Общество
Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран
3370 0
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
20.08.2020 16:22 Общество
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
4169 0
Последние новости:
24
августа
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
24.08.2020 17:27 Общество
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
546 0
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
24.08.2020 13:25 Общество
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
1024 0
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
24.08.2020 11:40 Экономика
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
351 0
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
3317 0
24 августа — День независимости Украины
24.08.2020 07:00 Общество
24 августа — День независимости Украины
605 0
22
августа
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
2665 0
21
августа
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
21.08.2020 17:50 Общество
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
1383 0
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
21.08.2020 15:18 Общество
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
1822 0
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
21.08.2020 13:00 Культура
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
3778 0
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
21.08.2020 11:08 Политика
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
2308 0


Мобильная версия