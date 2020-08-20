Прага может начать выкупать неиспользуемые здания

Пражские власти рассматривают возможность покупки зданий, которые перестали из-за коронавирусного кризиса служить той цели, для которой они были предназначены. В основном это многоквартирные дома, которые раньше использовались как гостиницы или офисы, а теперь опустели.

Данную меру предложила партия зеленых как способ сделать жилье в городе более доступным. Выкупленные квартиры предполагается сдавать в долгосрочную аренду. Это помогло бы возвращению жителей в центральные районы.

«У города сейчас есть возможность, не меняя законов, выкупить некоторые отели и хостелы и переоборудовать их обратно в обычные квартиры. Для покупки можно использовать средства из Фонда развития доступного жилья», — сказала Моника Хоракова, одна из руководителей фракции зеленых в Праге 2. Фонд был создан во время предыдущей предвыборной кампании и пополняется за счет доходов от приватизации квартир.

Город уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. Как сообщил член жилищного совета Адам Забрански (Пиратская партия), в начале августа пражские власти заказали предварительное исследование рынка и вынесли предложение провести открытый конкурс на наиболее подходящее предложение для покупки жилых помещений. В то же время в совете отмечают, что выкуп квартир по рыночным ценам не представляется возможным.

Забрански отметил, что магистрат стремится комплексно подойти к решению жилищных проблем, и возможный выкуп домов может стать частью стратегии. Также Прага планирует создать собственное муниципальное агентство недвижимости, которое будет помогать желающим арендовать жилье.

Источник: novinky.cz