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Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года

Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года

Александра Кириченко 553 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась в июле до 2,15% по сравнению с 2,21% в июне. Согласно данным Fincentrum Hypoindex, ставка снижается четвертый месяц подряд, в последний раз она была на таком уровне в ноябре 2017 года.
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года

В июле 2020 года банки предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 21,6 млрд чешских крон — это рекордный показатель для седьмого месяца года с начала публикации индекса. В годовом исчислении объем ипотечных кредитов увеличился более чем на 6 млрд крон, а по сравнению с июнем — на 650 млн крон.

«Средняя процентная ставка по ипотеке продолжает падать и выходит на уровень ноября 2017 года. На наш взгляд, веских причин для изменения тенденции в обозримом будущем нет», — отметил специалист Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Как и объем выданных ипотечных кредитов, в июле выросло их количество. Банки выдали 7867 ипотечных кредитов, что на 1252 больше, чем в прошлом году, и на 246 больше, чем в июне этого года.

«В июле были выданы и кредиты, оформление которых началось еще до каникул. Но в любом случае объем согласованных ипотечных кредитов превзошел ожидания, потому что летом обычно наблюдается спад», — сказал директор Raiffeisenbank

По его словам, наблюдается явный сдвиг спроса с весны, наиболее затронутой связанными с коронавирусом мерами, на летние месяцы. Однако на рубеже июля и августа уже наблюдается обычное для отпускного периода снижение спроса.

Источник: ceskatelevize.cz 

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Темы
недвижимость кредитование ипотеки банки
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