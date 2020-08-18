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После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%

После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%

Александра Кириченко 708 0
Министр финансов Чехии Алена Шиллерова сообщила, что после отмены так называемой «супергрязной» зарплаты будет введено два варианта ставки подоходного налога. Для тех, кто получает низкие доходы, она составит 15%. Ставка для «богатых» пока обсуждается.
После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%

Шиллерова сейчас обсуждает этот вопрос с председателем правительственной коалиции Яном Гамачеком, представляющим партию социальных демократов. Сама министр финансов выступала за введения налога в 15% для всех, но партнеры по коалиции посчитали, что это станет слишком тяжелой нагрузкой на бюджет. Таким образом, отмена «супегрязной», или «супергрубой» зарплаты (супербрутто) будет выгодна только людям с низким или средним доходом.

На прошлой неделе Шиллерова представила несколько вариантов корректировки налогообложения, и в этих планах подоходный налог колебался от 15 до 19%.

Сейчас работники в Чехии платят 15-процентный налог с «супергрязной» зарплаты, что соответствует 20,1% с «грязной», или «грубой» зарплаты (брутто). «Супергрязную» зарплату ввело в 2008 году правительство Мирека Тополанека. Ее суть в том, что люди платят подоходный налог не только с зарплаты брутто, но и с отчислений на медицинское и социальное страхование, которые за них делает работодатель.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
налоги Министерство финансов
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