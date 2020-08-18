18 августа — последний день для подачи налоговой декларации

Чешское финансовое управление напомнило о крайнем сроке подачи налоговой декларации за 2019 год и уплаты налогов за этот период. Если налогоплательщик еще не подал декларацию, он может сделать это сегодня в территориальном отделении налоговой инспекции (finanční úřad) до 17:00.

«Налогоплательщики обязаны подать декларацию сегодня. Некоторые привыкли к тому, что налоговый кодекс допускает задержку с подачей деклараций на пять рабочих дней, но в текущем году это не так. Крайний срок уже переносился дважды, и у людей было гораздо больше времени для подготовки», — сказала Татьяна Рихтерова, генеральный директор Финансового управления.

На сегодняшний день Финансовое управление получило в общей сложности 2 673 219 деклараций, 2 226 795 из них подали физические лице, а 446 424 — юридические. Таким образом, ведомство получило более 95% всех ожидаемых деклараций.

Срок подачи деклараций был перенесен из-за пандемии коронавируса. В обычных условиях самостоятельно подавать налоговые декларации в Чехии нужно до 1 апреля. Для тех, у кого есть налоговый консультант или обязательный аудит, крайний срок — 1 июля. Если налогоплательщик подаст налоговую декларацию и заплатит налог после 18 августа, ему будет начислен штраф начиная с 1 апреля.

Источник: пресс-служба Главного финансового управления ЧР