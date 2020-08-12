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Сенат вернул на доработку законопроект об отмене налога на приобретение недвижимости

Сенат вернул на доработку законопроект об отмене налога на приобретение недвижимости

Марина Коханкова 606 0
Сенат вернул депутатам на доработку законопроект об отмене 4-процентного налога на приобретение недвижимости. По мнению сенаторов, необходимо исправить законодательные ошибки в той части проекта, которая сохраняет возможность вычета процентов по ипотеке из базы подоходного налога.
Сенат вернул на доработку законопроект об отмене налога на приобретение недвижимости

Однако в целом Сенат поддерживает отмену налога на покупку недвижимости, а также возможность вычета процентов по ипотечным кредитам. Законопроект снова поступит в чешский парламент. Депутаты, вероятно, примут решение по нему только в сентябре.

Изначально правительство предлагало, что в случае новых жилищных кредитов, предоставленных после 1 января 2022 года, покупатели не смогут вычитать уплаченные проценты по ипотеке из базы подоходного налога. Это предложение подверглось критике со стороны депутатов от оппозиции. Затем Палата представителей приняла поправку, сохраняющую вычеты, однако максимальная сумма была сокращена вдвое (до 150 тысяч крон вместо нынешних 300 тысяч).

Однако, по словам председателя экономического комитета Сената Владислава Вилимеца и министра финансов Алены Шиллеровой, эта часть предложения содержит ошибки. Вилимец сказал, что в конечном итоге поправки в таком виде сделают невозможным удержание процентов.

Сейчас 4-процентный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек, и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

Предполагается, что закон будет иметь обратную силу от 1 декабря 2019 года. Начиная с этой даты покупателям, оформившим недвижимость в кадастре, не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены. 
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
налоги покупка недвижимости Чехия законопроект Палата депутатов ЧР Сенат ЧР Министерство финансов правительство
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