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Чешская крона укрепляется к доллару и евро

Чешская крона укрепляется к доллару и евро

Марина Коханкова 589 0
Чешская валюта сейчас является наиболее сильной по отношению к евро со времени объявления чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в марте этого года. Кроме того, курс чешской кроны по отношению к доллару сейчас самый высокий за последние два года.
Чешская крона укрепляется к доллару и евро

Обменный курс по отношению к американской валюте составляет менее 22 крон за один доллар. Курс европейской валюты — 26 крон за евро, следует из данных портала Patria Online. 
 
В этом году курс чешской кроны резко снизился по отношению к мировым валютам из-за пандемии коронавируса. В начале марта в Чешской Республике появились первые случаи заболевания, а 12 марта правительство объявило чрезвычайное положение в связи с распространением вируса. Чешская валюта резко ослабла по отношению к евро и доллару США всего за несколько дней (примерно на две кроны по отношению к евро и на три кроны по отношению к доллару). Только в середине мая, когда правительство начало смягчать ограничительные меры и отменило чрезвычайное положение, чешская крона снова стала постепенно укрепляться. Текущий курс кроны по отношению к евро является самым высоким с 11 марта этого года, а курс по отношению к доллару — с 26 сентября 2018 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
курсы валют Чешская крона Чехия Доллар США Евро
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