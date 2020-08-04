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За посылку с золотом одинокая женщина перечислила мошеннику 1,2 млн крон

За посылку с золотом одинокая женщина перечислила мошеннику 1,2 млн крон

Марина Коханкова 1109 0
В Оломоуце две женщины стали жертвами мошенников, с которыми познакомились через социальные сети. Под разными предлогами обманщики выманивали у женщин крупные суммы денег, сообщил пресс-секретарь полиции Либор Гейтман.
За посылку с золотом одинокая женщина перечислила мошеннику 1,2 млн крон

В первом случае в октябре прошлого года мошенник связался с 47-летней женщиной через сайт онлайн-знакомств. «Он переписывался со своей жертвой до середины июля 2020 года, и за это время она перечислила на его личный счет 1,2 млн крон», — сказал пресс-секретарь. Мошенник написал женщине, что отправил ей посылку с золотом общей стоимостью 24 млн крон, которая была задержана на таможне. Новый знакомый попросил женщину послать ему несколько тысяч евро на оформление таможенных документов, страхование и другие сборы.

«Женщина несколько раз отправляла мошеннику деньги. Она не только потратила все свои сбережения, но и взяла кредит», — сказал Гейтман, добавив, что преступнику в этом случае грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Во втором случае в конце июня 40-летняя женщина встретила мошенника, который притворился американцем, постоянно проживающим в Праге. «Он сказал, что работает врачом на военной базе США в Сирии. Уже на следующий день после знакомства он попросил женщину отправить ему 1500 фунтов стерлингов якобы на ноутбук для сына, который учится в Англии», — сказал представитель пресс-службы. Мошенник утверждал, что в соответствии с правилами на военной базе он не может распоряжаться своим банковским счетом самостоятельно, а также написал, что обязательно вернет деньги. Впоследствии обманным путем мужчине удалось заставить женщину перечислить ему еще 16 тысяч долларов якобы для оплаты их будущего отпуска. 

Женщина уже собиралась взять кредит в размере полумиллиона крон, но с ней связался представитель кредитной компании, предупредив о возможном мошенничестве. В итоге женщина не отправила деньги за границу, вернула кредит и сообщила об этом в полицию. Преступнику грозит от года до пяти лет лишения свободы.
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
мошенничество преступность Чехия полиция
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