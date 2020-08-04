Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%

Во втором квартале 2020 года активно искали работу свыше 126,3 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем годом ранее. Уровень безработных выше среди мужчин (38%), чем у женщин (12%). Чаще всего причиной поиска новой работы стало увольнение по инициативе работодателя — в сравнении со вторым кварталом 2019 года количество таких случаев увеличилось на 123%.
Согласно статистике, в феврале до кризиса безработица составляла 3%, а бюро по трудоустройству зарегистрировали 227369 соискателей. Министерство труда ранее заявляло, что ожидает роста безработицы примерно на пять процентных пунктов. Таким образом, доля безработных в стране превысила бы 8%. По мнению аналитиков, число безработных может значительно увеличиться осенью.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz