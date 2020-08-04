Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.28
USD
22.34
RUB
0.31
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%

Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%

Марина Коханкова 39 0
Министерство труда и социальных дел Чехии сообщило, что уровень безработицы в стране в июле вырос до 3,8% (против 3,7% в июне). По данным на последний день июля в Чехии было зарегистрировано 278824 безработных.
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%

Во втором квартале 2020 года активно искали работу свыше 126,3 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем годом ранее. Уровень безработных выше среди мужчин (38%), чем у женщин (12%). Чаще всего причиной поиска новой работы стало увольнение по инициативе работодателя — в сравнении со вторым кварталом 2019 года количество таких случаев увеличилось на 123%.

Согласно статистике, в феврале до кризиса безработица составляла 3%, а бюро по трудоустройству зарегистрировали 227369 соискателей. Министерство труда ранее заявляло, что ожидает роста безработицы примерно на пять процентных пунктов. Таким образом, доля безработных в стране превысила бы 8%. По мнению аналитиков, число безработных может значительно увеличиться осенью.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
безработица Чехия Министерство труда
Читайте
по теме 
Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%
07.07.2020 13:00 Экономика
Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%
1610 0
Около миллиона чехов из-за кризиса могут оказаться в долговой яме
15.06.2020 13:23 Экономика
Около миллиона чехов из-за кризиса могут оказаться в долговой яме
3008 0
Опрос: чешские фирмы планируют увольнения
09.06.2020 13:30 Экономика
Опрос: чешские фирмы планируют увольнения
12174 0
Уровень безработицы в мае вырос до 3,6%
05.06.2020 10:35 Экономика
Уровень безработицы в мае вырос до 3,6%
1616 0
Последние новости:
04
августа
Утвержден новый дизайн общественного транспорта в Праге
04.08.2020 09:12 Общество
Утвержден новый дизайн общественного транспорта в Праге
230 0
03
августа
Каждый чех ежегодно выбрасывает около 37 кг еды
03.08.2020 15:12 Общество
Каждый чех ежегодно выбрасывает около 37 кг еды
804 0
В Чехии начала действовать система «Светофор»
03.08.2020 13:50 Общество
В Чехии начала действовать система «Светофор»
3129 0
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
03.08.2020 12:33 Общество
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
484 0
Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков
03.08.2020 11:01 Общество
Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков
1780 0
В удостоверения личности будут добавлены биометрические данные
03.08.2020 09:26 Общество
В удостоверения личности будут добавлены биометрические данные
4849 0
31
июля
Молодые чехи хотят тратить меньше времени на работу
31.07.2020 15:27 Общество
Молодые чехи хотят тратить меньше времени на работу
4045 0
Чехия 3 августа внесет Тунис в список безопасных стран
31.07.2020 13:18 Общество
Чехия 3 августа внесет Тунис в список безопасных стран
3320 0
Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%
31.07.2020 10:14 Экономика
Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%
1781 0
Императорские бани в Карловых Варах ждет масштабная реконструкция
31.07.2020 12:00 Культура
Императорские бани в Карловых Варах ждет масштабная реконструкция
2270 0


Мобильная версия