Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%

Чешская экономика сократилась на 10,7% во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 8,4% — по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

«Сокращение или закрытие операций в промышленности, а также в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе оказало значительное негативное влияние на экономику страны», — сказал Владимир Кермет, директор департамента ČSÚ. По данным аналитиков, на сокращение ВВП в годовом исчислении в основном повлияло значительное снижение внешнего спроса, сокращение потребления домашних хозяйств и снижение инвестиционной активности в Чехии.

Некоторое время назад экономисты сошлись во мнении, что во втором квартале будет зафиксирован наибольший спад экономики из-за последствий мер, принятых правительством против распространения коронавируса. Тем не менее оценки отличались. В годовом исчислении эксперты ожидали снижения ВВП на 9,7-18%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 7,4-14%. В настоящее время, по мнению аналитиков, экономика постепенно восстанавливается.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz