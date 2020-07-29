Мэрия Праги подсчитала: годовой проездной сейчас должен стоить 8422 кроны

Анализ, проведенный администрацией Праги, показал, сколько люди должны платить за годовой проездной с учетом инфляции и инвестиций в транспорт за последние двадцать лет. «Честная» стоимость проездного составила бы 8422 кроны. Реальное повышение цен на проезд в общественном транспорте сейчас обсуждается.

Тот факт, что Транспортное предприятие Праги потеряет в этом году около 1,7 млрд крон из-за кризиса, подтолкнуло пражских политиков к обсуждению роста стоимости годового проездного. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса количество людей, которые пользовались общественным транспортом в Праге, уменьшилось.

На этой неделе заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр заявил, что стоимость билета должна вырасти на 365 крон и составить 4015 крон (вместо нынешних 3650 крон). В ближайшие годы эта сумма продолжит увеличиваться, каждый раз примерно на 10%.

В документе также указано, что в период с 2000 по 2020 год средняя зарплата в Праге увеличилась с 17 422 до 42 760 крон. Однако цена проездного в 2015 году была снижена с 3800 до нынешних 3650 крон. «Мы также хотели бы повысить цену разовых билетов с января, но у нас пока нет конкретных тарифов, идут переговоры с партнерами по коалиции», — сказал Шейнгерр.

Источник: seznamzpravy.cz