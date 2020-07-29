Чешская пивоваренная отрасль потеряла из-за кризиса 4,7 млрд крон

Согласно исследованию, проведенному Центром экономического и рыночного анализа (CETA), в период с марта по май убытки пивоваренной промышленности от коронавируса и связанных с ним правительственных мер превысили 4,7 млрд крон.

Наибольшее влияние оказало закрытие заведений общепита: продажи пива в этот период упали на 55%. Тем не менее продажи пива в пластиковых и стеклянных бутылках выросли примерно на 794 млн крон, сообщила представитель CETA, исполнительный директор Чешской ассоциации пивоваренных заводов Мартина Ференцова.

Доходы пивоваренных заводов из-за пандемии упали на 1,1 млрд крон. Доходы от продажи пива в барах и ресторанах сократились на 4,2 млрд крон. По словам Ференцовой, потери за период, когда заведения общепита были закрыты, также повлияют на доходы государственного бюджета. Сейчас снижение составляет более 1,3 млрд крон.

Ожидается, что с марта по май поступления в виде НДС на пиво сократятся до 951 млн крон.

По словам Ференцовой, рестораны и бары открылись, но ближайшие недели покажут, выживут ли они. По ее словам, наихудшая ситуация складывается в Праге и Карловых Варах, где нет иностранных туристов. Эти потери невозможно будет восполнить до конца года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz