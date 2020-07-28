Правительство утвердило размер премий для медицинских работников

Правительство утвердило специальные премии для всех работников здравоохранения, которые находились в больницах и работали полный рабочий день во время пандемии.

Из государственного бюджета на эти цели будет выделено 11 млрд крон, сообщила вице-премьер и министр финансов Алена Шиллерова.

Первоначально все медработники, которые трудились в больницах с 1 марта по 31 мая, должны были получить премию в размере 30 тысяч крон в месяц, однако эта сумма была уменьшена до 25 тысяч. Обслуживающий персонал в больницах получит вознаграждение в размере 10 тысяч крон за месяц. Работникам, которые непосредственно ухаживали за пациентами с covid-19, также будет выплачено вознаграждение исходя из количества отработанных часов.

Заявки на выплаты начнут принимать с 5 августа. Больницы будут обращаться непосредственно в Министерство здравоохранения.

Источник: irozhlas.cz