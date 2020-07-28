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Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу

Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу

Марина Коханкова 3090 0
Коттедж стоимостью 500 млн крон продает Юлия Романенко, жена российского бизнесмена, экс-представителя российского нефтехимического гиганта «Лукойл» Дмитрия Романенко.
Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу

Ценность здания определяется не только местоположением в престижном районе Праги — Бубенеч, но и уникальным интерьером. Пятиэтажное здание сочетает в себе элементы кубизма и современных технологий. Лейтмотив виллы — бесконечная роскошь. Мрамор, первоклассный французский хрусталь, полы в залах инкрустированы полудрагоценными камнями, аметистом или розовым ониксом. Мебель и предметы интерьера принадлежат мастерской Клайва Кристиана, британского дизайнера интерьеров, а также автора самого дорогого парфюма в мире.

Первый этаж виллы занимает гостиная с видом на сад, столовая для всей семьи и кухня, оборудованная техникой Sub-Zero. На двух других этажах находятся пять спален, три большие гардеробные и четыре роскошные ванные комнаты. Под крышей расположен кабинет с собственной мини-кухней и выходом на большую террасу. Вся вилла управляется по принципу «Умного дома». Общая площадь коттеджа составляет 1105 квадратных метров.

Чешские СМИ пишут, что в отношении компании Izba — единственной чешской фирмы, принадлежащей Юлии Романенко, — введено исполнительное производство. Задолженность фирмы составляет почти три миллиона крон, однако на виллу исполнительное производство не распространяется.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
недвижимость продажа недвижимости Чехия Прага Лукойл
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