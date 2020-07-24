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Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций

Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций

Марина Коханкова 1988 0
Финансовая администрация требует возврата около 91 млн крон, которые она выплатила индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации за ущерб от пандемии коронавируса. Это 0,4% от 21,7 млрд крон, которые государство потратило на поддержку самозанятых.
Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций

Об этом сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Финансовая администрация подала 28 заявлений о возбуждении уголовных дел по факту незаконного получения компенсаций.

«Из тысячи заявок в среднем четыре не соответствуют требованиям, поэтому каждое 250-е заявление — это документ, в котором не были соблюдены условия, установленные законом», — сказала Шиллерова. 

Финансовая администрация совместно с Финансово-аналитическим управлением (FAÚ) выявила «попытки неоправданно получить выплаты» на 15,3 млн крон. Незаконные выплаты бонусов на сумму 11,3 млн крон были приостановлены. «Это действительно большие суммы. Речь не идет о людях, которые подали заявления на выплату компенсаций по ошибке или незнанию. Это выявленные мошенничества в большинстве случаев организованных групп или отдельных физических лиц, которые очень смелы и думают, что у нас нет инструментов контроля, — сообщила руководитель Финансового управления Чехии Татьяна Рихтерова.

Источник: ceskenoviny.cz
 

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Темы
коронавирус компенсация Чехия финансовая помощь Министерство финансов индивидуальный предприниматель бизнес
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