Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле

65% чехов, которые отправятся в отпуск этим летом, поедут отдыхать на машине — это на 20% больше, чем в прошлом году. Доля тех, кто намерен путешествовать на самолете, резко упала (до 7%), железнодорожное сообщение предпочитают молодые люди.

Еще 16% чехов поедут отдыхать на автобусе, свидетельствуют данные июльского опроса NMS Market Research, в котором участвовали 1060 респондентов.

Люди старше 35 лет намерены чаще пользоваться автомобилем, их доля в этой категории достигает 70%. Молодые люди до 24 лет чаще выбирают поезд (40%) или автобус (24%).

Примерно 15% чехов во время отпуска планируют проехать более 1000 километров, а 8% — менее 100 километров. Свыше 53% путешественников намерены посетить различные интересные места и достопримечательности Чехии, 45% выбирают оздоровительный отдых, а 43% отправятся в горы.

Отдых в Чешской Республике в этом году предпочтут 60%, что на треть больше, чем в прошлом. 15% респондентов хотят отправиться за границу. Приблизительно 35% опрошенных вообще не планируют отпуск в этом году (в 2019 году таких было всего 1%).

Источник: novinky.cz