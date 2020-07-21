Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%

Средняя цена подержанных автомобилей, продаваемых на чешском рынке, снизилась на 7% — до 212 тысяч крон в первой половине года. Это обусловлено снижением спроса и меньшим количеством автомобилей чешского производства.

С другой стороны, цена новых автомобилей не старше 5 лет выросла в среднем на 30 тысяч крон. По данным компаний Cebia и AAA Auto, продажи новых автомобилей снижаются, сокращается и рынок подержанных автомобилей. Стремясь получить хоть какую-то прибыль, многие ритейлеры все еще предлагают скидки.

Однако, по прогнозам компаний, в ближайшие месяцы цены будут расти. Сокращение производства новых автомобилей, неблагоприятный курс обмена кроны на импорт автомобилей и более низкая готовность людей чаще менять автомобили будут отражаться на рынке подержанных автомобилей.

«Покупка качественного подержанного автомобиля сейчас может оказаться более сложной задачей, чем в прошлом году. Из-за курса кроны, в Чехию будут импортироваться более дешевые и менее качественные автомобили, на которых можно будет зарабатывать больше. Те, кто планирует купить подержанную машину в ближайшие месяцы, должны искать ее как можно скорее», — сказал директор Cebie Мартин Паджер.

Меры, связанные с коронавирусом, значительно повлияли на рынок легковых автомобилей в этом году. Импорт подержанных автомобилей упал почти на 23% в первой половине года. В Чехию было ввезено 69 026 подержанных автомобилей, что является самым низким показателем с 2014 года. Средний возраст автопарка в Чешской Республике сейчас составляет 15 лет.

Источник: novinky.cz