Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.37
USD
22.78
RUB
0.32
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон

Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон

Марина Коханкова 590 1
Организаторы культурных акций, которые пришлось перенести или отменить из-за коронавируса, получат компенсации в рамках программы поддержки предпринимателей в сфере культуры.
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон

План, одобренный правительством в июне, предусматривал два вида помощи. 900 млн крон предполагалось выделить предпринимателям в сфере культуры в качестве субсидий, а 100 млн крон — на ваучеры, предназначенные для тех, кто нанимает компании для выполнения творческих работ. Однако правительство пока не утвердило второй вид помощи в виде ваучеров.

«Более крупный пакет — это субсидии, которые будут распределяться между фестивалями, частными театрами, клубами и компаниями, которые до сих пор находятся под угрозой», — сказал министр культуры Любомир Заоралек.

Если эти предприниматели подтвердят ущерб из-за отмены мероприятий, им может быть возмещено до 50% от суммы затрат (до 5 млн крон). Организаторы мероприятий, которые были запланированы, но не состоялись в период с 10 марта по 31 августа, смогут подать заявку на субсидию.

Кроме того, правительство утвердило размер компенсаций для отелей и других заведений гостиничного бизнеса. Отели и мотели с четырьмя-пятью звездами будут иметь право на максимальную выплату в размере 330 крон за номер и ночь за период с 14 марта по 24 мая, трехзвездочные гостиницы могут рассчитывать на сумму в 300 крон за номер, отели с двумя звездами и гостевые дома — 200 крон. Лагеря, дачные или туристические общежития получат право на субсидию в размере 100 крон за номер. 

Министерство регионального развития Чехии, которое разработало программу, объявило о начале сбора заявлений на компенсации в августе. В программе не смогут участвовать те, кто ранее уже получил компенсационный бонус от государства (самозанятые лица, предприятия малого бизнеса, которые пострадали от пандемии). Если заявитель уже получил бонус, выплата будет уменьшена на полученную сумму. Заявители также должны будут отказаться от других требований о возмещении убытков. Заявки можно будет подавать онлайн.

По словам президента Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики (AHR) Вацлава Старка, треть гостиниц в столице еще не открыта, а в регионах закрыты около 10%. Отели и пансионаты в Праге, согласно текущему опросу AHR, ожидают, что их заполняемость составит от 10 до 20% этим летом, в регионах — от 40 до 50%. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус компенсация гостиницы Чехия
Читайте
по теме 
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
205 0
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
22.07.2020 10:36 Политика
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
246 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
1621 0
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
1846 1
Последние новости:
22
июля
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
22.07.2020 15:02 Общество
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
167 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
205 0
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
22.07.2020 10:36 Политика
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
246 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
1621 0
21
июля
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
21.07.2020 15:00 Экономика
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
1290 1
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
1846 1
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
21.07.2020 10:38 Общество
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
1143 1
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
21.07.2020 08:51 Политика
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
916 1
20
июля
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
2014 1
Чехи стали больше играть в азартные игры
20.07.2020 13:42 Экономика
Чехи стали больше играть в азартные игры
893 0


Мобильная версия