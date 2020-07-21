Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.53
USD
23.18
RUB
0.33
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04d 23 °C
Государство выплатит компенсации организаторам культурных мероприятий на 900 млн крон

Государство выплатит компенсации организаторам культурных мероприятий на 900 млн крон

Марина Коханкова 108 0
Организаторы культурных акций, которые пришлось перенести или отменить из-за коронавируса, получат компенсации в рамках программы поддержки предпринимателей в сфере культуры.
Государство выплатит компенсации организаторам культурных мероприятий на 900 млн крон

План, одобренный правительством в июне, предусматривал два вида помощи. 900 млн крон предполагалось выделить предпринимателям в сфере культуры в качестве субсидий, а 100 млн крон — на ваучеры, предназначенные для тех, кто нанимает компании для выполнения творческих работ. Однако правительство пока не утвердило второй вид помощи в виде ваучеров.

«Более крупный пакет — это субсидии, которые будут распределяться между фестивалями, частными театрами, клубами и компаниями, которые до сих пор находятся под угрозой исчезновения», — сказал министр культуры Любомир Заоралек.

Если эти предприниматели подтвердят расходы из-за отмены мероприятий, им может быть возмещено до 50% от суммы затрат (до 5 млн крон). Организаторы мероприятий, которые были запланированы, но не состоялись в период с 10 марта по 31 августа, смогут подать заявку на субсидию.

Кроме того, правительство утвердило размер компенсаций для отелей и других заведений гостиничного бизнеса. Отели и мотели с четырьмя-пятью звездами будут иметь право на максимальную выплату в размере 330 крон за номер и ночь за период с 14 марта по 24 мая, трехзвездочные гостиницы могут рассчитывать на сумму в 300 крон за номер, отели с двумя звездами и гостевые дома — 200 крон. Лагеря, дачные или туристические общежития будут иметь право на субсидию в размере 100 крон за номер. 

Министерство регионального развития Чехии, которое разработало программу, объявил о начале сбора заявлений на компенсации в августе. В программе не смогут участвовать те, кто ранее уже получил компенсационный бонус от государства (самозанятые лиц, предприятия малого бизнеса, которые пострадали от пандемии). Если заявитель уже получил бонус, выплата будет уменьшена на полученную сумму. Заявители также должны будут отказаться от  других требований о возмещении убытков. Заявки можно будет подавать онлайн.

По словам президента Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики (AHR) Вацлава Старка, треть гостиниц еще не открыта в столице, а в регионах закрыты около 10%. Отели и пансионаты в Праге, согласно текущему опросу AHR, ожидают, что их заполняемость составит от 10% до 20% этим летом, в регионах — от 40% до 50%. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус компенсация гостиницы Чехия
Читайте
по теме 
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
121 0
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
1260 0
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
20.07.2020 09:18 Общество
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
2939 0
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
17.07.2020 15:20 Общество
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
3205 0
Последние новости:
21
июля
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
121 0
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
21.07.2020 10:38 Общество
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
361 0
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
21.07.2020 08:51 Политика
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
372 0
20
июля
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
1260 0
Чехи стали больше играть в азартные игры
20.07.2020 13:42 Экономика
Чехи стали больше играть в азартные игры
655 0
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
20.07.2020 13:08 Культура
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
546 0
На юге Чехии утонули два ребенка
20.07.2020 11:06 Общество
На юге Чехии утонули два ребенка
1416 0
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
20.07.2020 09:18 Общество
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
2939 0
17
июля
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
17.07.2020 15:20 Общество
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
3205 0
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
17.07.2020 13:23 Общество
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
5539 0


Мобильная версия