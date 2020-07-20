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Чехи стали больше играть в азартные игры

Чехи стали больше играть в азартные игры

Марина Коханкова 655 0
В прошлом году чехи потратили на ставки в азартных играх 389 млрд крон, что на 55% больше, чем в 2018 году. Свыше 353 млрд крон было выплачено в качестве выигрыша.
Фото: HN – Matej Slávik
Чехи стали больше играть в азартные игры

Об этом говорится в отчете об азартных играх в Чешской Республике за 2019 год, который премьер-министр Андрей Бабиш представит правительству для оценки. Таким образом, общая сумма ставок значительно выросла по сравнению с 2018 годом (250 млрд) и 2017 годом (224 млрд крон).

Согласно отчету, казино по-прежнему являются крупнейшим источником дохода для игровых операторов. Они составляют более 40% рынка, хотя их количество резко сократилось. Если девять лет назад в Чехии было 8367 казино, то к концу прошлого года их осталось всего 1162. 

Благодаря отчету известно, сколько в Чешской Республике зависимых от азартных игр. Это почти 144 тысячи человек, из которых около 74 тысяч подвержены высокому риску. Люди, которые являются поклонниками азартных игр, часто сталкиваются с финансовыми проблемами. Примерно 90% из тех, кто уже избавился от игровой зависимости, имеют долги. Согласно отчету, средняя задолженность игрока в Чехии составила около 800 тысяч крон. Самый высокий долг достиг 7 млн крон. Большинство зависимых тратят на ставки всю свою зарплату, некоторые берут в долг.

В Чехии создан реестр физических лиц, которым запрещено играть азартные игры. С апреля им пользуется Министерство финансов на экспериментальной основе, реестр будет окончательно запущен 20 декабря. В нем собраны данные о людях, которые не имеют права играть в азартные игры. Это, например, те, кто получает пособия от государства, является банкротом или проходит лечение от игровой зависимости.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
игровые автоматы казино Чехия Прага азартные игры
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