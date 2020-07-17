Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год

Причиной роста цен является резкое снижение выручки от продажи проездных билетов из-за коронавируса.
«Рассматриваются различные варианты, одним из которых является этот. Конкретные меры будут обсуждаться на заседании городского совета», — сказал Адам Шейнгерр. Как сообщают чешские СМИ, стоимость годового проездного в Праге может вырасти до 5400 крон (сейчас проездной билет стоит 3650 крон).
Шейнгерр представил план по увеличению тарифов на встрече представителей городского совета с профсоюзами Транспортного предприятия Праги (DPP) в среду. Если план будет утверждены, цена билетов будет увеличена летом 2021 года. Кроме того, план предполагает увеличение стоимости парковки в платных зонах.
В 2015 году Прага снизила цену годового проездного с 4750 до нынешних 3650 крон. Количество пассажиров увеличилось, однако DPP из-за этой меры потеряло около 160 млн крон.
Источник: novinky.cz