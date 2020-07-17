Обеды в чешских ресторанах подорожали

Чехи заплатят больше денег за обеды в ресторане, чем до кризиса с коронавирусом. Средняя стоимость обеда в июне составила 134,4 кроны — на 10% больше, чем в феврале этого года.

Расходы на питание растут, однако посещаемость ресторанов еще не достигла докризисного уровня. В июне почти на 18% людей меньше ходили на обед, чем год назад, следует из анализа компании Edenred, которая выдает ваучеры на питание Ticket Restaurant.

Самые дорогие обеды в Праге — средний чек превысил 150 крон. Менее чем за 130 крон люди обедают только в шести городах Чехии, а самые дешевые обеды — в Остраве и Оломоуце (124 кроны).

Причиной увеличения расходов в настоящее время является в основном повышение цен на продукты питания. По данным Чешского статистического управления, цены на овощи и фрукты, муку, сахар и мясо значительно выросли за последние недели.

Компания Edenred оценивает потери в чешской индустрии общественного питания из-за коронавируса в 25 млрд крон.

Источник: novinky.cz