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Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%

Марина Коханкова 273 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне составила 2,21%, тогда как в мае этот показатель был на уровне 2,3%. Интерес к ипотеке был самым высоким с ноября 2018 года, свидетельствуют данные Fincentrum Hypoindex.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%

Объем выданных ипотечных кредитов увеличился в июне по сравнению с маем почти на 4,5 млрд и приблизился к 21 млрд крон. 

«Падение средней процентной ставки продолжается и остановилось на 2,21% в июне. Сохраняется тенденция увеличения средней суммы ипотечного кредита (сейчас она составляет 2,748 млн крон)», — сказал Йиржи Сикора, аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Снижение процентной ставки подтверждает, что банки сосредоточены на привлечении новых клиентов даже в период кризиса и преуспевают в этом, отметил специалист по ипотечным кредитам Bidli Даниэл Горняк. 

«Пандемия вызвала лишь временное колебание, теперь все возвращается на круги своя. Банки готовы предоставлять ипотечные кредиты, несмотря на информацию о рисках», — добавил Милан Волдржих, директор по ипотечным кредитам Raiffeisenbank. По его словам, цены на недвижимость продолжают расти вопреки всем предположениям. По мере того как процентные ставки в долгосрочной перспективе снижаются, рефинансирование ипотеки набирает силу на рынке, добавил он.

За первые шесть месяцев 2020 года банки предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 109,5 млрд крон (+26 млрд по сравнению с первым полугодием прошлого года). В первом полугодии чешские банки выдали 41 545 ипотечных кредитов, что на 4 671 больше, чем за тот же период прошлого года.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
ипотеки Чехия покупка недвижимости банки
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