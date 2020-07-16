В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники

В Воронежской области в индустриальном парке «Бобровский» заложили фундамент чешского завода сельхозтехники. Инвестиционный проект реализует АО «Агрострой Пелхржимов».

На площади 42 га чешская компания построит завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств. Объем инвестиций составляет 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создать 590 рабочих мест. Все работы завершат к 2023 году. На сегодня к объекту подведены инженерные коммуникации, подготовлены временные дороги, выполнены необходимые земельные работы, заложен фундамент и закончены работы по устройству каркаса.

Подготовку специалистов для будущего завода ведут на базе Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф.Морозова. Кроме того, начиная с 2015 года более 40 студентов колледжа прошли практику в Чешской Республике непосредственно на предприятии компании.

АО «Агрострой Пелхржимов» является одним из крупнейших чешских производителей сельскохозяйственной техники. В настоящее время в компании работает около 2350 человек, оборот составляет более 260 млн евро . Чешский производитель поставляет сельхозмашины и оборудование в 16 стран.

Источник: правительство Воронежской области