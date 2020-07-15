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Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе

Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе

Марина Коханкова 143 0
Иностранцы из третьих стран, приехавшие в Чешскую Республику с рабочими визами, негативным тестом на covid-19 и по приглашению чешских компаний, ждут по полтора месяца, пока чиновники смогут их принять и выдать необходимые для работы документы.
Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе

Несмотря на то, что чешские консульские учреждения за рубежом снова выдают рабочие визы в Украине и других странах с прошлого месяца, Министерство внутренних дел Чехии рекомендовало своим отделениям регистрировать иностранных работников и выдавать им разрешения на работу только через 14 дней после прибытия в страну. В начале июля МВД сняло это ограничение, однако отделения по делам иностранцев и миграционной политики не делают регистрацию иностранцам, даже если они приехали в страну месяц назад. Им не разрешается работать, а общежития они оплачивают из авансов, полученных от будущего работодателя.

«Они сказали нам, что август уже весь занят, что они запишут нас на начало сентября», — сказал бизнесмен из Брно, который пытается получить разрешения на работу для двух украинцев, которые могли бы работать у него в компании уже со следующей недели. Другой вариант — стоять без записи в живой очереди перед отделением по делам иностранцев в надежде на то, что чиновники смогут их принять.

Иностранных работников трудоустраивают более двух третей чешских производственных компаний, иностранцы часто трудятся в строительной сфере и сельском хозяйстве. 

Источник: novinky.cz

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Темы
работа иностранцы Чехия чиновники
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