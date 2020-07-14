Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон

Чешские интернет-магазины за первые шесть месяцев 2020 года увеличили свой оборот более чем на 30% — до 83 млрд крон. Чаще всего чехи покупали электронику.

Это следует из статистики крупнейшего чешского поставщика решений для интернет-магазинов Shoptet. Наибольший годовой прирост онлайн-продаж, в основном из-за пандемии коронавируса, был зафиксирован в категории продуктов питания и напитков (+120%) и аптечных товаров (60%). По данным Shoptet, более половины заказов (53%) поступили с мобильных устройств.

«Статистика основана на нашей примерно половине доли рынка исходя количества интернет-магазинов, представленных на платформе. В первом полугодии мы зарегистрировали у нас 5000 новых интернет-магазинов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Мирослав Удян, генеральный директор платформы Shoptet, которая объединяет 21 500 чешских онлайн-магазинов.

Электроника традиционно занимает наибольшую долю в общем объеме интернет-продаж — 32%. Далее следуют предметы первой необходимости для дома и сада (18%), одежда и другие товары для моды (13%). Завершают список топ-5 товары для автомобилей (7%) и спортивный инвентарь (6%). В связи с пандемией коронавируса темпы роста продаж дезинфекции в этом году превысил 3200%, а перчаток и других защитных средств — 2400%.

Средняя сумма одного заказа в интернет-магазине увеличилась на 241 крону по сравнению с прошлым годом и составила 2117 крон.

Источник: kurzy.cz