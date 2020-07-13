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Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства

Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства

Марина Коханкова 323 0
Некоторые санаторно-курортные учреждения в Чехии отказываются принимать ваучеры, которые дают скидку на проживание на сумму до 4000 крон. Выпустить ваучеры предложило Министерство регионального развития, чтобы люди могли их использовать для компенсации отдыха на курорте.
Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства

Проблема в основном касается поездок, которые организуют туристические агентства, однако некоторые курорты перестали принимать скидочные купоны и от частных лиц, сообщил руководитель специализированного портала Lázně Travel Либор Сточес.

Сгенерированный ваучер сам по себе не означает, что человек действительно поедет отдыхать в выбранный им санаторий со скидкой. Согласно информации, размещенной на сайтах, санатории Lázně Třeboň, Lázně Luhačovice и Léčebné lázně Jeseník прекратили принимать ваучеры от клиентов. На сайте курорта Lázně Jáchymov указано, что ваучеры больше не принимаются, поскольку они не будут проплачены государством.

По словам Сточеса, причина, по которой некоторые курорты не хотят принимать купоны, заключается в плохой организации скидочной системы.

«Отсутствует четкая методология их применения, а ситуация с информированием со стороны от властей — это трагедия», — сказал Сточес. По его словам, многие курорты решают проблему ограничения государственной поддержки на сумму до 200 тысяч евро (примерно 5 млн крон), которую они уже исчерпали.

По данным министерства, в проекте приняли участие 76 санаторно-курортных учреждений Чехии из 90. В целом люди сгенерировали 85 тысяч ваучеров.

Источник: novinky.cz

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Темы
курорт Чехия туристы коронавирус
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