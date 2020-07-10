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В Брно в коррупции подозревают 37 человек

В Брно в коррупции подозревают 37 человек

Марина Коханкова 1 0
Дело Stoka, которое детективы назвали разоблачением коррупции при проведении государственных закупок в Брно, расширяется. Ранее обвинение было предъявлено 11 подозреваемым (в том числе заместителю мэра Иржи Швахуле), теперь в деле фигурирует еще 26 человек и одна компания.
В Брно в коррупции подозревают 37 человек

Это представители строительных компаний и индивидуальные предприниматели, которые участвовали в системе госзакупок, где контракты получали «нужные люди» за взятки.

Новые обвинения касаются коррупции в управлении недвижимостью округа Брно-Стржед, подтвердил прокурор Радек Мезлик. Обвиняемые подозреваются в даче взяток на сумму около 20 млн крон, чтобы получить контракты за 130 млн крон.

По словам прокурора, один из обвиняемых является участником организованной преступной группы. Ему грозит до 16 лет тюрьмы, остальным — до восьми лет.

По версии следствия, Петр Космак, бывший главный техник отдела по управлению недвижимостью в Брно-центре, является связующим звеном с основными обвиняемыми во главе со Швахулой. «Именно Космак должен был брать взятки от обвиняемых», — сказал источник, знакомый со следствием. Космак также завербовал другого члена всей преступной группы, который служил связующим звеном с малым бизнесом. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коррупция Чехия суды преступность
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