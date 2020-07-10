Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту

Депутаты чешского парламента в ускоренном режиме приняли закон, согласно которому люди, работающие в Чехии по договору и потерявшие доход в результате эпидемии коронавируса, смогут получить финансовую компенсацию от государства на сумму до 31 150 крон.

Главным условием выплаты компенсаций является уплата взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности (nemocenské pojištění). В этом случае работник может подать заявление на выплату компенсации из расчета 350 крон в день на период с 12 марта по 8 июня 2020 года. Еще одним условием является работа по контракту как минимум четыре месяца из шести перед кризисом.

«Лица, которые работали по соглашению не менее четырех месяцев в течение шести месяцев до кризиса с коронавирусом, то есть с 1 октября по 31 марта, теперь могут подать заявку на компенсационный бонус. Это при условии, что их деятельность была ограничена или предотвращена в результате кризисной ситуации, например, из-за прекращения сотрудничества со стороны работодателя», — сказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Закон также уточняет условия выплаты компенсаций для самозанятых и владельцев малых предприятий, которые работали на основании контракта и пострадали в период коронавирусного кризиса. Они по-прежнему могут рассчитывать на компенсацию в размере 500 крон за день, но получить одновременно две выплаты не смогут.

В отличие от самозанятых лиц или владельцев небольших компаний, люди, работающие по контракту, должны будут приложить к заявлению подтверждение оплаты страховки от работодателя, поскольку финансовая администрация не ведет такой учет. Закон теперь должен одобрить Сенат и подписать президент.

По контракту в Чехии часто работают матери-одиночки, родители маленьких детей, пенсионеры или студенты. Это также актуальная форма заключения договора для сезонных работников. По соглашению или контракту (DPČ) можно работать не более 20 часов в неделю. Если размер вознаграждения превышает 3000 крон в месяц, необходимо платить страховые взносы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz