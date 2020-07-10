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Инфляция в июне составила 3,3%, больше всего подорожали продукты и жилье

Инфляция в июне составила 3,3%, больше всего подорожали продукты и жилье

Марина Коханкова 181 0
В июне в Чехии инфляция увеличилась до 3,3%, тогда как в мае этот показатель составлял 2,9%. Выросли цены на продовольствие и жилье, но алкоголь и табак также подорожали, сообщило Чешское статистическое управление.
Инфляция в июне составила 3,3%, больше всего подорожали продукты и жилье

Инфляция превзошла ожидания аналитиков и Чешского национального банка. На рост потребительских цен оказали влияние главным образом увеличение цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

«В целом, годовой рост цен ожидался в диапазоне от двух с половиной до трех процентов», — сказал Лукаш Кованда, главный экономист Czech Fund.

«С другой стороны, текущая ситуация с инфляцей носит временный характер, и инфляционное давление значительно ослабнет во второй половине года. Инфляция может очень быстро вернуться на уровень ниже 2,5% осенью», — полагает аналитик ČSOB Петр Дюфек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

 

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Темы
коронавирус инфляция Чехия цены
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