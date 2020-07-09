Европейская комиссия проверит законность выдачи ваучеров за отмененные туры в Чехии

Европейская комиссия (ЕК) возбудила дело в отношении Чешской Республики и девяти других стран ЕС, которые нарушили права потребителей. Предметом спора стал ваучер, который туроператоры выдают чехам за отмененные в связи с коронавирусом туристические поездки или авиабилеты вместо денежной компенсации.

Принятый в Чехии закон позволяет туристам и перевозчикам предлагать клиентам ваучер на поездку, которая была отменена в период с 20 февраля по 31 августа 2020 года. Если клиент не использует ваучер в течение года, тогда он сможет получить свои деньги обратно. Исключением являются пожилые люди, инвалиды, безработные или родители, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, которые имеют право на денежную выплату.

По мнению Еврокомиссии, такой избирательный подход является нарушением прав, по европейскому законодательству потребителям должна быть выплачена компенсация в течение двух недель.

Двенадцать стран, включая Чешскую Республику, предлагают приостановить действие этого требования, что позволит пережить кризис пострадавшим перевозчикам и туроператорам.

Помимо Чешской Республики Европейская Комиссия будет рассматривать аналогичные дела со Словакией, Хорватией, Кипром, Грецией, Францией, Италией, Литвой, Польшей и Португалией. Не исключено, что рассмотрение спора состоится в суде.

Источник: novinky.cz