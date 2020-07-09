Чехия заняла шестое место в ЕС по темпам роста цен на квартиры

Цены на квартиры и дома в Чешской Республике в первом квартале 2020 года выросли на 9,5% в годовом исчислении. В рейтинге стран Евросоюза Чехия заняла шестое место по темпам роста цен на недвижимость, следует из данных Евростата.

Чехию опередили такие страны, как Люксембург (рост 14% в годовом исчислении), Словакия (+13,1%%), Эстония (+11,5%), Польша (+11,3%) и Португалия (+10,3%). Дома и квартиры подешевели только в одной стране ЕС — Венгрии (на 1,2%).

Если сравнивать первый квартал 2020 года с четвертым кварталом 2019 года, цены на недвижимость больше всего выросли в Португалии (на 4,9%), Эстонии (+4,8%) и Словакии (+4%). В этом списке Чешская Республика, как и Литва, занимает восьмое место, где темпы роста составили 2,6%. Квартальное снижение цен зафиксировано в четырех странах: на Мальте (-4,3%), в Венгрии (-1,1%), Ирландии (-0,8%) и Бельгии (-0,1%).

Средний рост цен на недвижмость по всем 27 странам ЕС составляет 5,5% в годовом исчислении и 1,2% за квартал.

Источник: novinky.cz