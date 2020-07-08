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У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

Марина Коханкова 340 0
Согласно опросу PAQ Research, четверть чешских семей думают о необходимости сократить свои расходы из-за пандемии коронавируса. Более 15% уже это сделали, а еще 10% рассматривают более радикальное решение — взять кредит, продать какую-то недвижимость или переехать в более дешевую квартиру.
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

«По нашим оценкам, около 5% чешских семей уже зафиксировали снижение доходов на 40% и более, несмотря на компенсации от государства, и не имеют накоплений. Таким образом, кризис затронул около четверти миллиона человек», — говорит Давид Навратил, главный экономист банка Česká spořitelna.

Согласно опросу PAQ Research, треть работников потеряла часть своей заработной платы во время кризиса (из-за сокращения рабочего времени, отмены льгот или просто снижения зарплаты). 

«Согласно черному сценарию, в Чешской Республике около 1,2 млн человек могут иметь серьезные экономические проблемы осенью при определенных обстоятельствах, и некоторые из этих людей могут стать безработными», — считает аналитик CERGE-EI Филип Пертольд.

Дальнейшее развитие экономики будут во многом определять настроения в обществе. Если потребители и предприятия посчитают, что более глубокого экономического кризиса или дальнейших правительственных ограничений не ожидается, они станут тратить и инвестировать. В противном случае чехи продолжат урезать траты, и тогда экономике не удастся быстро восстановиться.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
Чехия коронавирус Опрос общественного мнения
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