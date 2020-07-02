Чешское предприятие OKD приостановит добычу угля на четырех шахтах из-за коронавируса

Ситуацию в Моравско-Силезском регионе министр здравоохранения Адам Войтех обсудил с руководством компании и местной администрацией. Он пообещал расширить пункты тестирования, пропускная способность которых в регионе недостаточна, а также усилить блок гигиенистов.
Региональным гигиенистам в основном удается отслеживать контакты инфицированных, им также помогают гигиенические станции из других регионов.
Эпидемиологи рекомендовали шахтерам, которые прошли тестирование и еще не знают результата, оставаться дома.
«Мы будем выполнять только необходимые работы для обеспечения безопасности шахты, в каждой шахте будет работать около двухсот сотрудников», — сообщил Давид Гайек, операционный директор OKD.
Из 3403 проверенных работников на шахтах 704 оказались инфицированными (20,7%). При этом подавляющее большинство из них вообще не имели или имели очень слабые симптомы. «Они не считали это болезнью и не знали, что заражены. Их сложно обвинить, они выглядели здоровыми и думали, что здоровы», — сказал представитель эпидемиологической станции.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz