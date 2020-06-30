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Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства

Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства

Марина Коханкова 1078 0
Люди, которые работают в Чехии по договору и пострадали в результате эпидемии коронавируса, смогут получить финансовую компенсацию от государства на сумму до 31 150 крон. Соответствующий проект закона утвердило правительство.
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства

Если работник платил взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности (nemocenské pojištění), он может подать заявление на выплату компенсации из расчета 350 крон в день на период с 12 марта по 8 июня 2020 года. Еще одним условием является работа по контракту как минимум четыре месяца из шести перед кризисом.

Новелла уточняет условия выплаты компенсаций для самозанятых и владельцев малых предприятий, которые работали на основании контракта и пострадали в период коронавирусного кризиса. Они по-прежнему могут рассчитывать на компенсацию в размере 500 крон за день, но получить одновременно две выплаты не смогут.

В отличие от самозанятых лиц или владельцев небольших компаний, люди, работающие по контракту, должны будут приложить к заявлению подтверждение оплаты страховки от работодателя, поскольку финансовая администрация не ведет такой учет. 

По контракту в Чехии часто работают матери-одиночки, родители маленьких детей, пенсионеры или студенты. Это также актуальная форма заключения договора для сезонных работников. По соглашению или контракту (DPČ) можно работать не более 20 часов в неделю. Если размер вознаграждения превышает 3000 крон в месяц, необходимо платить страховые взносы. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус компенсация Чехия индивидуальный предприниматель работа бизнес
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