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Правительство утвердило единый налог для самозанятых

Правительство утвердило единый налог для самозанятых

Марина Коханкова 232 0
С января 2021 года индивидуальные предприниматели с доходом до 800 тысяч крон в год смогут платить единый налог, в который будут включены взносы на социальное и медицинское страхование и подоходный налог. Ежемесячный платеж составит 5740 крон.
Правительство утвердило единый налог для самозанятых

«Единый налог утвержден. Это означает один платеж вместо трех и, следовательно, значительно меньше бумажной работы. Налог будет действителен с 1 января 2021 года», — сообщила министр финансов Алена Шиллерова в Twitter.

Cумма единого налога включает взнос на медицинское страхование в размере 2514 крон, символический подоходный налог в 100 крон и минимальный взнос на социальное страхование, увеличенный на 15% (3126 крон).

Первоначально министр финансов предлагала ввести единый налог для самозанятых лиц с доходом до 1 млн крон. В итоге правительство поддержало лимит в размере 800 тысяч крон.

Теперь законопроект предстоит обсудить депутатам чешского парламента. Минфин рассчитывает, что они смогут рассмотреть поправки до парламентских каникул, которые начинаются в середине июля и заканчиваются в конце августа. По оценкам Шиллеровой, новой системой  воспользуются около 140 тысяч предпринимателей.

Источник: novinky.cz

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Темы
налоги правительство Чехия индивидуальный предприниматель Министерство финансов законы
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