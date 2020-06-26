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В центре Остравы могут построить самое высокое здание в Чехии

В центре Остравы могут построить самое высокое здание в Чехии

Марина Коханкова 126 0
Здание высотой 238 метров, которое будет иметь 60 этажей, планирует построить инвестор в центре Остравы. Если власти города утвердят проект, небоскреб Ostrava Tower станет самым высоким зданием в Чешской Республике.
В центре Остравы могут построить самое высокое здание в Чехии

Стоимость строительства оценивается в 2,5 млрд крон. Небоскреб будет расположен между Фридлантскими мостами и Новой Каролиной на участке под названием Slza. Инвестором является остравская компания RT Torax. «Это проект, верящий в будущее Остравы как нового современного города, который будет динамично развиваться», — заявил представитель RT Torax Йиндрих Ванек.

Проект разрабатывают местные архитекторы. «Небоскреб будет состоять из двух зданий, одно будет жилым, а другое станет комбинацией отеля и офисного здания. Административная часть составит примерно одну четверть от общих площадей», — рассказал архитектор Ондржей Хибик. В зданиях будет четыре этажа подземных гаражей на 700 автомобилей.

Инвестор в ближайшее время оплатит стоимость земельного участка, а затем до конца 2022 года подаст документы для выдачи разрешения на строительство. Согласно договору с мэрией, небоскреб должен быть построен не позднее мая 2026 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
архитектура Острава Чехия инвестиции строительство
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