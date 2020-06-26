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Чехи планируют сократить расходы на покупки в торговых центрах

Чехи планируют сократить расходы на покупки в торговых центрах

Марина Коханкова 251 0
Чехи в ближайшее время планируют тратить меньше денег на товары и одежду в торговых центрах, чем до начала пандемии. Большинство людей больше беспокоятся об экономическом воздействии пандемии, чем непосредственно о посещении общественных мест, следует из опроса агентства Ipsos.
Чехи планируют сократить расходы на покупки в торговых центрах

Результаты исследования свидетельствуют о том, что можно ожидать снижения количества посетителей торговых центров. До пандемии две трети населения посещали их не реже одного раза в 14 дней, чаще всего это люди из городов с населением более 100 тысяч человек. Тем не менее 24% посетителей теперь планируют посещать крупные магазины реже или не посещать вовсе. Только 5% готовы на более частые покупки в торговых центрах.

Кроме того, можно ожидать снижения средней суммы расходов на покупки. До пандемии они обычно составляли от 500 до 2000 крон за один раз. Примерно четверть респондентов (24%) сказали, что теперь будут тратить меньше на покупки (особенно женщины и молодежь), только 3% планируют тратить больше. 

«Возможное сокращение продаж в магазинах в торговых центрах вызывает серьезную обеспокоенность у владельцев и директоров компаний, для которых решающее значение имеет доход от обычных магазинов», — говорит Вацлав Грбек, генеральный директор компании Alpine Pro и председатель недавно созданной розничной ассоциации, объединяющей более 120 компаний и брендов, у которых есть магазины в торговых центрах.

«Помимо продолжающейся обеспокоенности части населения по поводу заражения коронавирусной инфекцией, причиной снижения посещаемости и расходов на покупки также является неопределенная экономическая ситуация. 55% людей обеспокоены влиянием пандемии на их доход, а треть работников непосредственно обеспокоены увольнениями в их компании. 59% признают, что им придется больше экономить», — добавляет Якуб Малы, директор агентства Ipsos.

Во время пандемии увеличилось количество людей, которые покупали товары через интернет: книги, игрушки (17%), аптечные товары (17%), косметику и парфюмерию (16%). Примерно десятая часть продолжит покупать эти товары онлайн.

В опросе приняли участие 1100 респондентов. Исследование проводилось в период с 29 мая по 3 июня.

Источник: ipsos.com

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Темы
Опрос общественного мнения Чехия коронавирус торговые центры
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