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В пражском общественном транспорте летом будут увеличены интервалы

В пражском общественном транспорте летом будут увеличены интервалы

Марина Коханкова 187 0
Летом движение общественного транспорта в Праге в вечернее и ночное время ограничат. Интервалы будут увеличены, а некоторые маршруты отменены, сообщил Филип Драпал, пресс-секретарь компании Ropid, которая отвечает за организацию движения транспорта в столице.
В пражском общественном транспорте летом будут увеличены интервалы

В метро интервалы будут увеличены примерно на 10-45 секунд. В выходные и праздничные дни поезда метро будут ходить с интервалом 7,5 минуты, а вечером после 21:00 интервал составит 10 минут. 

На линии пражского метро C в период с 4 по 12 июля транспортная компания DPP планирует менять рельсы. Поезда будут ходить только на участке «Летняны» — «Главни надражи» и «Пражскего повстани» — «Гайе». На закрытом участке «Главни надражи» — «Пражскего повстани» запустят альтернативную автобусную линию XC.

Для большинства трамвайных линий интервалы будут увеличены с восьми до десяти минут в утренний час пик, а около полудня — с 10 до 12 минут. На всех маршрутах вечерний интервал (после девяти вечера) вырастет с 15 до 20 минут, а ночной — до 30 минут.

В выходные и праздничные дни не будет работать автобусный маршрут №143, движение автобусов №168 будет ограничено, а маршрут №196 продолжит работать только на участке между станциями метро «Смиховске надражи» и «Качеров». Из-за уменьшения количества туристов движение на автобусных маршрутах №№100 и 119 в аэропорт будет ограничено, автобус AE временно отменят.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага транспорт метро автобусы трамвай Транспортное предприятие Праги
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