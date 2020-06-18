В Чехии заработала первая коммерческая сеть 5G

Оператор O2 запустил мобильную сеть 5G в части Праги и Колина. Она обеспечивает до десяти раз более быстрый интернет, чем технология LTE. В течение лета она будет доступна 15% жителей чешской столицы.

O2 стал первым в Чехии мобильным оператором, запустившим сеть пятого поколения в коммерческую эксплуатацию. Конкуренты компании пока продолжают тестирование технологии: Vodafone — в Карловых Варах, Усти-над-Лабем и Есенике, T-Mobile — на кампусе Высшей школы горного дела в Остраве.

В Праге подключиться к сети 5G от O2 этим летом можно будет в районах Старе-Место, Нове-Место, Винограды, Дейвице, Нусли и Бубенеч. Абоненты с тарифами FREE+ и NEO получат возможность пользоваться услугой за одну крону в месяц.

Оператор развернул свою сеть 5G на частоте 3,7 ГГц, которую использовал и раньше. Сейчас скорость подключения составляет 600/100 Мбит/с, после аукциона на другие частоты она может быть увеличена.

Источник: ceskenoviny.cz