Единый налог для самозанятых составит 5 740 крон в месяц

С января 2021 года индивидуальные предприниматели в Чехии смогут платить единый налог, в который будут включены взносы на социальное и медицинское страхование и подоходный налог. Ежемесячный платеж составит 5 740 крон, сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Таким образом, Министерство финансов выполнило свое обещание и направило правительству законопроект о едином налоге для самозанятых для дальнейшего обсуждения.

Единый налог будет применяться к самозанятым лицам и предпринимателям с годовым оборотом до 1 млн крон. Шиллерова обещает, что им не придется подавать налоговую декларацию, достаточно будет заполнить один документ. Причем если предприниматель выберет эту форму уплаты налога, проверок со стороны налоговой инспекции не будет.

Эксперты приветствуют идею единого налога. Бывший руководитель Главного финансового управления Йиржи Жежулка заявил в интервью Seznam Zprávy, что, если единый налог примут, это будет означать значительно меньшую бюрократию для предпринимателей.

«Однако мы можем ожидать, что это не будет выгодно для тех, кто ведет бизнес в убыток в течение длительного времени. Фиксированный налог также блокирует налоговые вычеты. Те, кто сейчас применяет вычеты на ребенка при налогообложении, не смогут их использовать при новой системе, она будет невыгодна для них», — пояснил он в одном из предыдущих интервью.

Источник: seznamzpravy.cz