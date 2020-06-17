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Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах

Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах

Марина Коханкова 1 0
Проект предусматривает строительство в Летнянах нового парка площадью 15 гектаров, коммерческих помещений и жилых домов для 16 000 человек. Создание нового района предусматривает закрытие местного аэропорта, который ориентирован на авиацию общего назначения.
Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах

По словам представителей группы PPF, планируется изменение плана зонирования, о котором просил инвестор в прошлом году. 

«Мы стремимся спроектировать район, который будет обладать сбалансированным набором всех градостроительных функций. Это будет район, где люди будут жить, работать, делать покупки, заниматься спортом, посещать культурные мероприятия. Все это без необходимости тратить время на длительные переезды с места на место», — сказал Владислав Минарж, представляющий компании, которые владеют земельными участками Letiště Praha Letňany.

Строительные работы в Летнянах могут начаться через 10-15 лет. Инвестор представит общественности первые проекты архитекторов в среду, 17 июня, в помещении администрации Праги 18. Во встрече примет участие руководство Праги 18, приглашены мэры соседних городских районов Кбелы и Чаковице.

«Пока преждевременно говорить, что на месте аэропорта будет создан жилой район. Группа PPF подала ходатайство об изменении плана зонирования, которое городской округ еще не согласовал. Давайте не будем забывать, что этот район объявлен национальным природным памятником, поэтому территория все еще охраняется и не может быть застроена», — сказал староста Праги 18 Зденек Кучера.

Источник: e15.cz

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Темы
строительство Прага Петр Келлнер
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