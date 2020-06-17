Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет

Средняя цена квартиры площадью 70 квадратных метров составила 7,8 млн крон. При этом средняя месячная заработная плата в Праге — 45 947 крон.
В 2030 году в городе будет не хватать около 50 000 квартир из-за длительных сроков получения разрешений на строительство. Согласно стратегическому плану, чтобы удовлетворить спрос населения, столице ежегодно требуется около 6000 новых квартир.
Совместная статистика застройщиков Trigema, Skanska Reality и Central Group указывает на то, что средняя цена новых квартир, проданных в чешской столице, выросла на 1,6% в годовом исчислении в конце марта — до 106 392 крон за квадратный метр. С середины 2015 года новые квартиры в Праге подорожали на 88%.
«Праге не удается удовлетворять долгосрочный высокий спрос на новое жилье, главным образом из-за длительного одобрения любого строительства. Часто для возведения нового многоквартирного дома требуется десять лет. Эта ситуация отражается в высоких ценах, поэтому неудивительно, что доступность жилья ниже, чем в соседних странах», — говорит владелец Central Group Душан Куновски.
Источник: byznys.ihned.cz