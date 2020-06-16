НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%

Изменения касаются проведения культурных и спортивных мероприятий или посещения спортивных объектов, включая сауны.
Парламент также утвердил поправку, согласно которой компании в течение двух лет смогут показать убыток и снизить налоговую нагрузку на сумму до 30 млн крон. Это часть антикризисного пакета, в рамках которого государство окажет помощь бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Убыток может быть отражен задним числом в налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы.
Кроме того, депутаты одобрили, что муниципалитеты смогут освобождать недвижимость на своей территории от налогов в случае чрезвычайных событий, например таких, как пандемия.
Источник: novinky.cz