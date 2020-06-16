Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы

С понедельника, 15 июня, чешские компании могут подавать заявки на оформление рабочих виз гражданам Украины и других стран, не входящих в ЕС, без ограничений по типу должности.

Визовые центры за рубежом были закрыты во время чрезвычайного положения. На практике это означает, что они не принимали никаких заявок на рабочие визы. Визовый центр в Украине был открыт с конца мая, но пока он рассматривал документы только для сезонных рабочих в сельском хозяйстве, а также для высококвалифицированных сотрудников здравоохранения, социальной и научной сфер.

С понедельника были запущены государственные программы для сотрудников из других областей. «На сегодняшний день принимаются заявки на трудовые карты для украинцев, которые были включены в программу квалифицированных работников до объявления чрезвычайного положения. Новые заявители также могут подать заявку на трудовую карту. В то же время визы выдаются украинским рабочим, которым трудовые карты были ранее согласованы МВД», — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова.

«Предприятиям действительно не хватает сотрудников. Хотя программа "Квалифицированный работник" была полностью обновлена только сегодня утром, мы уже регистрируем заявки от нескольких компаний», — сообщила Йитка Гейдукова, советник Союза работодателей промышленности и транспорта Чешской Республики.

С начала действия программы союз обработал более 14 тысяч заявлений от 500 компаний.

Чешская торговая палата в настоящее время приняла заявки от 171 работодателя на 754 квалифицированных рабочих из-за рубежа.

«Чешские компании не могут обойтись без квалифицированных иностранных работников. Несмотря на то, что мы ожидаем незначительный рост безработицы, во многих секторах по-прежнему будет не хватать представителей определенных профессий. Примером является строительная отрасль», — отметил пресс-секретарь Чешской торговой палаты Мирослав Диро.

Источник: novinky.cz