Около миллиона чехов из-за кризиса могут оказаться в долговой яме

Для многих чехов крах экономики из-за коронавируса может означать, что они окажутся в долговой ловушке: во время кризиса 2009 года сотни тысяч человек не смогли справиться с обязательными платежами. Наиболее рискованной категорией являются люди, которые весной просили отсрочку по кредитам.

Банкротство угрожает индивидуальным предпринимателям и людям, которые потеряют работу в ближайшие месяцы. «С этим могут столкнуться до миллиона человек», — считает Радек Габл, основатель Института по предотвращению и решению проблем чрезмерной задолженности.

Эксперты опасаются, что в Чехию придет еще одна волна банкротств, аналогичная той, которая произошла во время последнего крупного экономического кризиса 2009 года. Тогда количество должников резко выросло: в 2008 году было 465 тысяч банкротств, в 2009 году — 714 тысяч, а в 2011 году — уже 932 тысячи.

«Нынешняя ситуация может быть еще хуже», — предупреждает Дениса Роганова, президент Чешской ассоциации должников. Она указывает на то, что Чехии еще не удалось решить проблемы людей, которые оказались в долговой ловушке после последнего кризиса.

Первым стресс-тестом будет момент, когда людям придется снова начать погашать кредиты. В апреле правительство ввело мораторий на уплату кредитов до конца октября, чтобы облегчить ситуацию в период чрезвычайных мер. «Проблемы начнутся в ноябре, когда истечет мораторий», — считает экономист Петр Теплы. Банки также считают ноябрь решающей датой.

В конце мая Чешский национальный банк зарегистрировал почти 175 тысяч запросов об отсрочке платежей от чешских семей, банки удовлетворили 161,4 тысячи заявлений.

Источник: seznamzpravy.cz